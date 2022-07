Toruń. Marynarze słodkich wód czyli jaka była zawartość cukru w Wiśle?

Katastrofa! Inaczej się tego nazwać nie da. W połowie lipca 1902 roku armatorzy jednego z pływających po Wiśle parowców musieli przełknąć bardzo gorzką pigułkę.

„Statek Otto w drodze pod rzekę uszkodził się pod Toruniem i prawdopodobnie zmuszony zostanie do wyładowania zapasu cukru około 5000 cetnarów, ponieważ dwie pompy pracujące dniem i nocą nie są w stanie wody ze statku wyczerpać – informowała 120 lat temu „Gazeta Toruńska”. - Statek leży na kotwicy w pobliżu Bramy Żeglarskiej”.

Dramat to był ogromny, bo przecież cukier to nie węgiel, wyłowić z rzeki go się nie da. A było tu nad czym płakać, jeżeli autorowi tej notki nie poplątały się zera, statek miał w ładowni 250 ton cukru. Wyobrażacie sobie Państwo 250 ton cukru?!