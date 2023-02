Toruń. Matka "Magicala" ma nakaz wyprowadzki z Urzędniczej! Do tego: zakaz streamu i dozór policji

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

Czwartek nie był sympatycznym dniem dla Małgorzaty Z., matki patostreamera Daniela "Magicala". Tego dnia kobieta została zatrzymana przez policje i doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód. Tutaj po pierwsze przedstawiono jej zaostrzone zarzuty karne.

Dotąd na kobiecie ciążyły zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej konkubenta Jacka M. i znieważania go, a wszystko to - publicznie, bo podczas transmisji internetowej na żywo oraz w warunkach chuligańskich. Te zarzuty jednak zaostrzono - do znęcania nad konkubentem.