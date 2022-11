Toruń. Matka z ul. Podgórnej chciała zabić syna? Za jeden cios grozi jej dożywocie. Teraz jej los zależy od zeznań syna

Do rodzinnej awantury przy ul. Podgórnej w Toruniu doszło 1 grudnia 2021 roku. -Jak wynika z wyjaśnień Barbary G., przed zdarzeniem kobieta wypiła dwa piwa u znajomej i dwa kolejne przyniosła do domu - przekazuje prokurator rejonowy Marcin Licznerski.

Jeden cios nożem w okolice żeber

Co było dalej? Awantura, w trakcie której 63-letnia torunianka chwyciła za kuchenny nóż. Zadała nim swojemu 42-letniemu synowi jeden cios. Szczęśliwie, nie okazał się on w skutkach tragiczny. Był to cios w okolicę żeber. "Spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci rany kłutej klatki piersiowej po stronie lewej, zlokalizowanej w linii pachowej środkowej, o długości kanału 8-9 cm, penetrującego do jamy opłucnowej i miąższu płuc, prostopadle do ściany klatki piersiowej, odmy i krwiaka jamy opłucnowej lewej oraz odmy podskórnej z obrzękiem okolicy rany"- tak to szczegółowo odnotowano w akcie oskarżenia.