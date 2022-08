Toruń. Miasto sprzedaje kolejne nieruchomości. Co i za ile?

Plac Św. Katarzyny 7

Szubińska 23

Dobra lokalizacja w zasięgu drogi krajowej nr 15, rozwijające się osiedle mieszkaniowe i plan zagospodarowania przestrzennego zakładający prowadzenie usług. To atuty nieruchomości przy Szubińskiej 23 o powierzchni 0,32 ha. Dopuszczalna funkcja działki to także budownictwo mieszkaniowe integralnie związane z prowadzoną działalnością. Przetarg na sprzedaż tego terenu odbędzie się 30 sierpnia. Cena wywoławcza została ustalona na 900 000 złotych. Wadium w wysokości 10 procent ceny należy wpłacić na konto Urzędu Miasta do 24 sierpnia.