Toruń. Miasto szuka kogoś, kto zajmie się zwłokami bezdomnych zwierząt

Toruń. Odbiór zwłok zwierząt - w jakich godzinach?

Wybrany wykonawca będzie musiał m.in. pełnić specjalne dyżury w godzinach 7:00 - 19:00 w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia. W trakcie dyżuru wybrany podmiot, po otrzymaniu zgłoszenia, będzie miał godzinę na odebranie zwłok. Od 1 kwietnia do 30 września wykonawca usługi będzie musiał być w gotowości w godzinach 7:00 - 21:00 przez siedem dni w tygodniu.

Toruń. Odbiór zwłok zwierząt - co jest niezbędne?

Wybrana firma musi posiadać minimum dwa samochody do zbiórki zwłok, wyposażone w hydrauliczny dźwig samochodowy o udźwigu przynajmniej 500 kg. Konieczne jest także posiadanie umowy z Zakładem Utylizacji, dotyczącej przekazywania do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych.

Oferty należy dostarczyć do Urzędu Miasta osobiście, do Wydziału Gospodarki Komunalnej (ul. Legionów 220) lub elektronicznie na adres [email protected] do 16 listopada 2023 r. do godz. 10:00. Termin rozpoczęcia zamówienia to 1 stycznia 2024 r., a zakończenia - 31 grudnia 24 r.