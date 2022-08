Toruń. Minister Przemysław Czarnek zapowiada wielki test i lekcje o zdrowiu w szkołach

- To jest program, który służy promocji zdrowia, którym chcemy zachęcić Polaków do dbania o siebie i umożliwiamy to zadbanie o siebie. Mamy poczucie narodowego charakteru tego przedsięwzięcia, bo zdrowie Polaków dziś powinno być jednym z najważniejszych zadań władzy publicznej i każdego z nas - tłumaczyła minister Grażyna Ignaczak-Bandych.