Toruń. Młodzi wyżywają się na bezdomnych: biją, podpalają. "Zrobili sobie ze mnie piłkę"- mówi zaatakowany. Co na to policja?

- Wszyscy trzej poszkodowani bezdomn i to nasi podopieczni. Żyją na tak zwanej ulicy. Każdego z nich znamy, bo albo odwiedza Sercownię, nasza siedzibę, albo docieramy do niego w ramach cotygodniowych patroli. Jesteśmy porażeni brutalnością i bezmyślnością młodych ludzi, którzy w ten sposób wyżywają się na słabszych od siebie - mów i Michał Piszczek, lider Serca Torunia.

Prawdziwy horror przeżyły rencistka i jej córka we własnym domu w dniu, w którym odebrały rentę. Wtargnął do nich 17-latek w kominiarce i z nożem w ręku, żądając pieniędzy. Za rozbój Piotr W. trafi…

Trzej bezdomni ofiarami młodych ludzi w Toruniu. Grasuje jedna grupa, czy to zbieg okoliczności?

-Grupa młodych ludzi, pełnych energii i życiowego zapędu, postanowiła się zabawić. Ale zamiast radości, ich decyzje prowadzą do tragedii. Nie wiemy czy to jedna grupa, czy zbieg niefortunnych, przykrych zdarzeń. Ale chce nam się krzyczeć z bezsilności - podkreślają społecznicy.

W tym samym czasie trzeci bezdomny, podopieczny Serca Torunia, poprosił wolontariuszy o pomoc. Skarżył się, że młodzież przychodzi do niego, dręczy go, zaczepia, okrada z resztek tego, co ma…

Sprawcy pozostaną bezkarni? Policja w Toruniu zapewnia, że tak być nie musi

-Nasi bezdomni podopieczni nie chcą formalnie składać zawiadomień na policję jako osoby pokrzywdzone. Znamy to zjawisko od dawna. To zazwyczaj osoby, które unikają jak mogą kontaktu z mundurowymi; nie chcą zdradzać miejsc swojego pobytu (formalnie "nielegalnego"), z różnych powodów też nie chcą uczestniczyć w procedurach itp. W tym widzimy teraz największy problem - nie kryje Michał Piszczek z Serca Torunia.

Co na to policja? St. sierż. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zapewnia, że pomimo wspomnianych oporów osób pokrzywdzonych przed składaniem zawiadomienia (co funkcjonariusze też dobrze znają), sytuacja nie jest patowa.

-Zawiadomienie złożyć mogą społecznicy, czy każda inna osoba posiadająca wiedzę uprawdopodabniającą popełnienie przestępstwa. Jeśli ktoś zaatakowany został nożem, to nawet jeśli nie odniósł obrażeń, których leczenie przekracza 7 dni, mógł paść ofiarą przestępstwa - bo narażone już w ten sposób zostało jego zdrowie i życie. A w takiej sytuacji następuje sciąganie sprawców "z urzędu", a nie na wniosek pokrzywdzonego - tłumaczy st. sierż. Sebastian Pypczyński.