Toruń na szlaku światowego jubileuszu Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej

Na przełomie 2027 i 2028 roku swoje 100-lecie świętować będzie Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. To ta instytucja co roku organizuje gale rozdania Oscarów. Szef Akademii Bill Kramer zapowiedział niedawno, że huczne obchody rocznicowe zawitają także do Torunia. Taka deklaracja to efekt współpracy Akademii z Festiwalem EnergaCamerimage i powstającym w Toruniu Europejskim Centrum Filmowym Camerimage.

Amerykańska Akademia ogłosiła powołanie do życia programu „Academy 100”, którego wartość ma wynieść 500 milionów dolarów. W jego ramach odbędą się konferencje, wystawy, spotkania branżowe, przedsięwzięcia edukacyjne. Inicjatywa dzięki zaangażowaniu twórców filmowych i artystów z różnych środowisk i krajów ma umożliwić rozwijanie nowych talentów i wzmocnić międzynarodowe środowisko filmowe.

Swój udział w tym projekcie będzie miał również Toruń, w którym w 2028 roku zakończy się budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Akademii, której 1/3 członków pochodzi z innych krajów niż Stany Zjednoczone, zależy bowiem na międzynarodowym wymiarze programu „Academy 100”. Wśród miast, które gościć będą wydarzenia realizowane w ramach rocznicowej inicjatywy Amerykańskiej Akademii, wymienia się Buenos Aires, Cannes, Johannesburg, Kioto, Lagos, Londyn, Los Angeles, Marrakesz, Melbourne, Meksyk, Mumbai, Nowy Jork, Rzym, San Francisco, Seul, Toronto, Wenecję i właśnie Toruń.