Toruń. Na terenie dawnego Metronu mają powstać mieszkania. Jakie i dla kogo?

W sierpniu miną już 4 lata od czasu, gdy ponad 130 pracowników fabryki wodomierzy Metron otrzymało wypowiedzenia. Zakład zakończył działalność, a majątek przejął Skarb Państwa (wcześniej spółka od 2000 roku go dzierżawiła). Stało się to na mocy prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Zabezpieczeniem nieruchomości i ruchomości, inwentaryzacją i przygotowaniem do zbycia zajmowali się urzędnicy wojewody.