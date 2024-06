Toruń. Na ul. Legionów ciągle "Stop". Co dalej z uszkodzonymi sygnalizacją i rogatkami?

Do kompletu pozostawała już tylko jedna sygnalizacja - na przejeździe kolejowym przez ulicę Legionów w sąsiedztwie Polnej . Przez długie lata był to przejazd niestrzeżony, ale w trakcie budowy nowej linii tramwajowej zamontowano tam rogatki i nową sygnalizację. 27 maja w artykule na naszej stronie internetowej pisaliśmy, że z uwagi na konieczność zamówienia nowych czujników sprawa nieco przeciągnęła się w czasie. Jarosław Więckowski, dyrektor Działu Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Toruniu, zapewniał jednak wówczas, że części już dotarły i w ostatnich dniach maja sygnalizacja będzie działała na nowo bez zarzutu .

"Stop" zamiast przejazdu. Naprawa w tym tygodniu?

Od tamtej pory minął miesiąc, a do naszej redakcji zgłosił się czytelnik z ulicy Harcerskiej i poinformował, że sygnalizacja w dalszym ciągu nie funkcjonuje . Zamiast prawidłowo działającego systemu (dodajmy, że w praktyce mającego mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy po torach będzie przejeżdżał pociąg, co w tym miejscu zdarza się jedynie okazjonalnie i dotyczy wyłącznie wagonów towarowych) przy przejeździe kolejowym cały czas obowiązuje znak "Stop".

Nie pozostało nam więc nic innego, jak powtórnie zwrócić się do MZK (przypominamy, że był on inwestorem budowy linii na Jar) i po raz kolejny zapytać o feralny przejazd. Dla naszego czytelnika z Harcerskiej, a także tych wszystkich, którzy codziennie przejeżdżają w tym miejscu i zatrzymują się w celu upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mamy dobrą wiadomość - jeśli tym razem nic nie stanie znów na przeszkodzie, problem będzie rozwiązany dosłownie w ciągu najbliższych dni .

> - Trzeba pamiętać, że to nie są urządzenia, które leżą na półce. Trzeba je zamówić, wyprodukować, i stąd wziął się taki czas oczekiwania. Wiem, że we wtorek mają być już wszystkie części. Firma, która zajmuje się serwisowaniem sygnalizacji, obiecuje, że do końca bieżącego tygodnia wszystko zamontuje. Jeżeli w trakcie kontroli po tych pracach potwierdzi się, że wszystko już działa i cała pozostała część sygnalizacji także pracuje właściwie, to funkcjonalność całego przejazdu zostanie przywrócona - powiedział Jarosław Więckowski.

Co ważne, jeśli okaże się, że zgodnie z zapowiedzią rogatki i sygnalizacja faktycznie zostaną uruchomione na nowo, nie będzie już konieczne ciągłe zatrzymywanie się przed torami.

- Znaki "Stop" wówczas znikną. Obecne rozwiązanie jest stosowane po prostu ze względów bezpieczeństwa. Kolej dokonała takiego oznakowania, bo sygnalizacja niestety nie działa - wyjaśnił Jarosław Więckowski.