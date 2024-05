Toruń. Na wniosek mieszkańców i właścicieli barek będą zmiany na Bulwarze Filadelfijskim

- W poniedziałek mieliśmy oficjalny odbiór remontu - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta. - Zgłosiliśmy usterki wykonawcy, firmie ONDE S.A., która już je usuwa. Pozostałe rzeczy są w fazie analizy. Zastanawiamy się, co można zrobić, by uwzględnić uwagi osób korzystających z Bulwaru.

W odpowiedzi na problemy zgłaszane przez mieszkańców i właścicieli barek, które zacumowane są przy Bulwarze Filadelfijskim, mają być wprowadzone nowe rozwiązania techniczne. Powinny one ułatwić korzystanie z nadwiślańskiego nabrzeża.

Pawilony na Bulwarze Filadelfijskim przez cały weekend były oblężone. Co tutaj można zjeść i wypić? Jakie są ceny? Opinie klientów? Sprawdziliśmy.

Co z dużymi pojazdami na Bulwarze Fildefijskim?

Będzie więcej kontenerów

Ogromne zainteresowanie przebudowanym Bulwarem Filadelfijskim sprawiło, że służby miejskie nie nadążały ze sprzątaniem. Wkrótce ma się to zmienić. Zaprojektowane zostanie dodatkowe miejsce, w którym staną kontenery na odpady komunalne, tak aby na bieżąco można było opróżniać kosze na śmieci. Zwiększona zostanie też liczba koszy rozmieszczonych wzdłuż deptaku, z 20 do 40 sztuk. Same odpady będą wywożone z większą częstotliwością.