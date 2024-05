Toruń. Narkotyki i alkohol na placu Podominikańskim. Młodzi kamer się nie boją... i wpadają!

Młoda kobieta na placu przyznaje: "Tak, to amfetamina"

Operator miejskiego monitoringu od razy przekazuje informację Straży Miejskiej w Toruniu. I municypalni ruszają do akcji.

- Po przybyciu na miejsce patrolu zdenerwowana obecnością stróżów prawa kobieta odrzuciła w pośpiechu chusteczkę higieniczną. Jak się okazało, były w niej ukryte dwa woreczki z proszkiem białego koloru. Zatrzymana 23-latka przyznała, że jest to amfetamina - relacjonuje Jarosław Paralusz, rzecznik Straży Miejskiej w Toruniu.

Wesoło dla młodej kobiety ta noc się nie skończy. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Oczywiście, w przypadku "debiutu" i niewielkiej ilości, trudno nawet podejrzewać, by sąd wysłał kobietę za kratki. Konsekwencji jednak nie uniknie i będzie to już miała odnotowane w życiorysie.