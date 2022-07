Toruń. Nastolatkowie na rowerze wjechali w 86-latkę, która zmarła. Kara tylko dla jednego

Tragedia, która 22 sierpnia 2019 roku wydarzyła się na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, do dziś jest w pamięci wielu ludzi. 86-letnia pani Janina prawidłowo przechodziła przez przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i Matejki, gdy uderzył w nią rower miejski. Jechali na nim chłopcy z tej dzielnicy.

Rowerem kierował 15-letni wówczas Łukasz B. Dziś już wiadomo, że był "pod wpływem". Z przodu, na kierownicy, wiózł kolegę Mateusza P., czym prawie całkowicie ograniczył sobie pole widzenia. Pojazd dosłownie wjechał w idącą spokojnie panią Jankę. Nastolatkowie na chwilę tylko zatrzymali się przy kobiecie, by zaraz odjechać. Pomocy leżącej toruniance udzielali przechodnie. Niestety, zmarła nazajutrz w szpitalu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu był uraz czaszkowo-mózgowy. Doszło do niego, gdy uderzona przez rower ofiara straciła równowagę i przewróciła się do tyłu.