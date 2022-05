Toruń. Neuca inwestuje w amerykańską spółkę z Teksasu

Clinscience, to globalna firma CRO stawiająca sobie za cel poprawę efektywności prowadzenia badań klinicznych, kontynuuje ona rozwój w kierunku digitalizacji branży. Spółka z Grupy NEUCA podpisała umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 51 proc. udziałów w Agati Systems, firmie specjalizującej się w przetwarzaniu danych klinicznych, usługach w zakresie rejestracji badań oraz projektowaniem dedykowanego oprogramowania. Firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych (Teksas) oraz oddziały w Indiach (Bangalur i Chennai). Dzięki inwestycji, spółki należące do Grupy NEUCA zyskują dostęp do technologii RWD (Real World Data) docelowo umożliwiającej lepsze rozumienie danych medycznych, ich analizowanie, organizowanie oraz budowanie większej wartości dla pacjenta na bazie ww. kompetencji.

Agati Systems skupia ponad 140-osobowy dynamicznie rozbudowujący się zespół statystyków, programistów SAS®, specjalistów ds. standardów danych klinicznych oraz ekspertów ds. regulacji, którzy będą pracować ramię w ramię z zespołem zarządzania danymi biostatystyki Clinscience. Ogłoszona inwestycja jest konsekwencją w realizacji przyjętej przez spółkę strategii 3D (Digital-Data-Driven). W 2021 roku Clinscience otworzyła swoje biuro w Stanach Zjednoczonych i nabyła większościowe udziały w technologicznym, niemiecko-włoskim CRO EXOM Group.