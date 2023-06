Toruń. Obiecał Duńczykom w pandemii rękawiczki za ok. 2 mln zł, ale "zapomniał" dostarczyć. Ma wyrok!

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Uznany za winnego oszustwa dostał mocno "po kieszeni"

60-letni obecnie Andrzej K., torunianin, miał proces przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Wyrok usłyszał 24 maja br. Uznany został za winnego poważnego oszustwa, a dokładniej - doprowadzenia duńskiej firmy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i to mieniem znacznej wartości (art. 286 par. 1 i art. 294 par. 1 kodeksu karnego).

Kara? Rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata próby i 10 tysięcy zł grzywny. Do tego mężczyzna zobowiązany został przez sąd do naprawienia szkody Duńczykom, a także pokrycie wszystkich wydatków procesowych. Podsumowując: uznany za winnego dostał po kieszeni.

Jak to rękawiczkami dla Duńczyków było? Pokrzywdzone firmy to Zenith Dental ApS i Cormalis ApS

Rzecz działa się w listopadzie 2020 roku, czyli w czasie koronawirusowej pandemii. Sąd uznał, że Andrzej K. działał z rozmysłem - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Także, nie była to w ocenie Temidy porażka w biznesowym przedsięwzięciu, tylko oszustwo.

- Oskarżony doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, tj. środków pieniężnych w kwocie 423 tysięcy euro poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości niezwłocznego zakupu oraz zamiaru wywiązania się z umowy dostarczenia towarów w postaci medycznych rękawiczek nitrylowych w zamian za otrzymane środki - ogłosił w maju Sąd Okręgowy w Toruniu.