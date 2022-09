Toruń. Od portu do bulwaru - tak się zmieniało toruńskie nabrzeże [mnóstwo archiwalnych zdjęć]

Toruń zakotwiczył nad Wisłą niemal 800 lat temu. Przycumował się do niej mocno, to właśnie królowej polskich rzek miasto zawdzięczało rozkwit i potęgę. To rzeka była najważniejszą toruńską bramą na świat, więc nawet w czasach, gdy do toruńskiego portu zawijały statki morskie, nikt prowadzących na brzeg bram niczym nie zasłaniał.