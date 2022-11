Toruń. Ostatnie w tym roku wcielenie żołnierzy do odbycia dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej

Ponad 140 chętnych do pełnienia służby wojskowej

Ochotnicy, którzy stawili się do pełnienia dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, w wymiarze 28 dni przyjmowani byli w punkcie ewidencji stawiennictwa, czyli w biurze przepustek CSAiU w Toruniu. Następnie, wszyscy prowadzeni byli na salę kinową centrum, gdzie zostali podzieleni na dwie grupy po ok. 70 osób. Połowa z nich została w kinie, gdzie rozpoczęła już wstępne szkolenie, a pozostała część przeszła do punktu ewidencyjnego przyjęcia ochotników. Tam ochotnicy przechodzili kolejne punkty, m.in. takie jak: stanowisko umundurowania, przyjęcia ewidencji, czy punkt żywienia w oparciu o stołówkę, w którym mogli zjeść śniadanie. W kolejnych punktach ochotnicy podawali swoje dane antropometryczne, przeprowadzano z nimi wywiad ogólny, a na końcu zostali umundurowani. Po wszystkim nastąpiła zamiana z grupą z sali kinowej.