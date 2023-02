Toruń. Pani Mirosława: "To przez urzędników nie mogę dysponować własnym mieszkaniem!"

Toruń, ulica Konopnickiej 11 - to w tej kamienicy pani Mirosława posiada obszerne mieszkanie, którym od lat wielu nie może swobodnie dysponować. - Gmina nie wykonała do dziś wyroku eksmisji lokatorów do lokalu socjalnego i nie płaci mi odszkodowania - skarży się torunianka.

Grzegorz Olkowski (wszystkie fot.)