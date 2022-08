Toruń. Pierwszy samochodowy pirat drogowy na Szerokiej i wielka afera z fałszerzami rosyjskich pieniędzy

"Sierpień, obecnie ósmy miesiąc roku, był u Rzymian, którzy rok zaczynali w marcu, miesiącem szóstym i dlatego nazywał się sextilis - czytamy. - Nazwę ową nosił do czasów cesarza Augusta. Cezar ten, pragnąc upamiętnić kilka zdarzeń szczęśliwych, które mu się w owym miesiącu wydarzyły, zwrócił się do Senatu, aby sextilis nazwano jego imieniem, tak jak już nazwano poprzedni miesiąc roku quintilius imieniem Juliusza Cezara (Julius). Senat wypełnił ma się rozumieć wolę cezara, a przytem, ponieważ sextilis liczył tylko dni 30, gdy tymczasem quintilius nazwany Juliusem miał dni 31, postanowił aby miesiąc Augustus liczył także dni 31, większa bowiem liczba dni w miesiącu Juliusza mogłaby być ujmą dla miesiąca Augusta. Odjęto więc dzień od lutego i dodano do sierpnia. Rachuba ta przetrwała do naszych czasów".