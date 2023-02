Toruń. Po tragedii na przystanku MZK. Ktoś odpowie za śmierć pana Macieja? "Rozkopane miasto to pułapka!" - alarmują Czytelnicy

Nie milkną echa dramatu, do którego w piątek, 10 lutego, doszło wieczorem na tymczasowym przystanku MZK "Warneńczyka" przy ulicy ks. Gogi. Tymczasowym, bo tutaj i w całej okolicy od zeszłego roku trwa wielki remont torowiska. Inwestorem jest miejska spółka MZK, a głównym wykonawcą firma Balzola.

Torunianie dyskutują o sprawie, bo ta śmierć porusza okolicznościami do głębi. - Nikt, młody czy starszy, trzeźwy czy nietrzeźwy, nie powinien umierać, bo wpada do dołu po wyjściu z tramwaju! - komentują mieszkańcy. Wielu zwraca uwagę na to, że życie w rozkopanym Toruniu stało się po prostu niebezpieczne, a już okolice przystanku "Warneńczyka" należą do szczególnie trudnych.