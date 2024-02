Toruń. Po tragedii w pubie "Max". Adrian Ciechacki nadal ścigany! Nie znaleźli go... Prokurator czeka na niego z zarzutami za śmierć

Toruń, ulica Wojska Polskiego 11, pub "Max" - to tutaj w kwietniu 2023 roku zaatakowany został 51-letni mężczyzna. Zmarł po trzech tygodniach w szpitalu. Prokuratura obwinia o to Adriana Ciechackiego. Trzy miesiące temu wystawiła za 24-latkiem list gończy. Ale ten się ukrywa i dotąd go nie namierzono...

Grzegorz Olkowski/ KMP Toruń