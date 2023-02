Toruń. Pojazd dla niepełnosprawnych sterowany wzrokiem! 20 razy tańszy niż dostępne na rynku, bo do zrobienia według instrukcji

Tu video pokazujące ruch pojazdu Krzysztofa Lingo: https://www.youtube.com/watch?v=0rBYufPZjyE

Pojazd, który porusza się reagując na ruch gałek ocznych to wybawienie dla tych wszystkich osób z poważnymi niepełnosprawnościami, które mają kłopot z poruszaniem rękoma. Nie użyją zatem joysticka, ani innego elementu, który standardowo używany jest w wózkach tak sterowanych.

Nowatorski pojazd zaprojektował Krzysztof Lingo, student Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Dobrych informacji to jednak dopiero początek! Wynalazca kończy testowanie urządzenia i zapowiada udostępnienie w internecie projektu wraz ze wszystkim, co potrzebne jest do tego, by wykonać pojazd metodą "zrób to sam".