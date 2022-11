Toruń. Polskie i ukraińskie dzieci razem w restauracji Street31 na starówce. Pysznie było!

Gotowanie odbyło się w poniedziałek w restauracji Street31 - w samym sercu starówki, na rogu Rynku Staromiejskiego i ul. Żeglarskiej. Polskie i ukraińskie dzieci razem przygotowały tutaj autorskie wersje Quesadili - na spodach do tortilli, z mnóstwem dodatków do wyboru. Było po prostu pysznie! To kolejne już wydarzenie, które na pewno dzieci zbliżyło do siebie dzieci.