Toruń ponownie został "Gminą na 5!". Jako jedyny z województwa kujawsko - pomorskiego

- Tytuł wraca do Torunia - cieszy się Łukasz Szarszewski, dyrektor miejscowego Centrum Wsparcia Biznesu. - Dla nas jest to ważny i miarodajny ranking. Badanie i audyt prowadzone były w pierwszym kwartale tego roku z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej na Centrum Wsparcia Biznesu i częściowo Urzędzie Miasta Torunia. W naszej codziennej pracy w CWB staramy się utrzymywać odpowiedni poziom współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami. To wyróżnienie jest tego potwierdzeniem.