Toruń. Pożar suszarni skór wielu, czyli na czyich gruntach stanęła rzeźnia i gazownia?

Sadzenie roślin będzie trzeba przełożyć na później, ponieważ po sąsiedzku jest planowana budowa i tym roślinom pył by z budowy przeszkadzał. Wyobrażacie to sobie Państwo? Pył! A poza tym ktoś pomyślał o tym, że jakieś budowy są planowane, co może kolidować z nasadzeniami. I wcale nie działo się to w jakiejś odległej galaktyce, ale w Toruniu. Tym samym Toruniu, w którym dziś drzewa są masakrowane nawet na miejskich placach budów, a to że wykopy powstają w korzeniach roślin niedawno posadzonych, przestało już nawet dziwić. Zresztą co tu dużo gadać, niech Państwo sami sobie przeczytają.