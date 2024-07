Toruń pożegnał olimpijczyków. Trzymamy kciuki za występ w Paryżu!

- Nasze miasto ma sportowców z genialnym dorobkiem, którzy realizują swoje sportowe pasje właśnie w Toruniu. Igrzyska to życiowe wydarzenie dla ludzi zaczynających przygodę ze sportem, prawdziwe zwieńczenie ich karier. Cieszę się bardzo, że Toruń znowu ma swoich olimpijczyków i mocno trzymam kciuki za całą naszą trójkę. Macie wsparcie nie tylko swoich trenerów, klubów i środowisk, z których się wywodzicie, ale i nas wszystkich. Kwalifikując się na igrzyska dołączacie do panteonu osób, które zapisały się złotymi zgłoskami w naszej historii sportu - powiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

Zadowolić całą Polskę

- Nie ma co ukrywać, to nie jest tak, że jedziemy na imprezę, na której byliby rywale, z którymi dotąd byśmy nie wygrali. Wygrywaliśmy już z wszystkimi osadami, które teraz będą naszymi przeciwnikami. Jesteśmy w stanie podjąć walkę o najwyższe cele i nie jest to dla nas coś niemożliwego, a więc jedziemy po swój jak najlepszy wyścig. Uważam, że jeśli będzie forma i wszystko ułoży się tak, jak ułożyć się powinno, to będziemy zadowoleni zarówno my, nasze miasto, jak i cała Polska - powiedział z uśmiechem Ziętarski.