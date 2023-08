Toruń. Przez 16 lat znęcał się nad żoną i synem! Bił, dusił, groził nożem... Trafił za to na 1,5 roku do więzienia

Pan W. przez 16 lat znęcał się na żoną i synem - ustalił Sąd Rejonowy w Toruniu i wysłał pana W. na 1,5 roku do więzienia. Niedawno mężczyzna wyszedł na wolność i znów trafił do sądu. Pełnoletni już syn pozwał go o alimenty i wywalczył 700 zł.

Ostatnia sądowa odsłona tego rodzinnego dramatu to właśnie wyrok alimentacyjny, który zapadł w sądzie rodzinnym w Toruniu. Na jego mocy pan W. ma płacić co miesiąc swojemu pełnoletniemu już synowi 700 zł miesięcznie. Adam jeszcze się uczy (zaocznie), mieszka z mamą, a samodzielnie zarobkuje od lat - już jako nastolatek roznosił ulotki czy stał z reklamą restauracji na ulicy.

Alimenty zasądzone, lecz niepłacone

Czy ojciec będzie płacił alimenty? Powinien. Opuścił zakład karny, ma gdzie mieszkać i pracuje. W tle tego ostatniego wyroku jest wielki rodzinny dramat pani Marty z Torunia jej syna.

Ciągłe awantury, bicie, poniżanie... Koszmar w Toruniu trwał przez 16 lat

Dlaczego pan W. trafił do więzienia? Tak zadecydował po procesie karnym Sąd Rejonowy w Toruniu. 1 października 2020 roku uznał mężczyznę za winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną i synem przez okres aż 16 lat - od 2004 do maja 2020 roku.

Niewyobrażalny dramat rodzinny

Trudno w kilku zdaniach opisać, co przez ten czas przeżywała pani Marta i jej syn Adam. Jak podał w wyroku sąd, pan W. regularnie wszczynał nocne awantury i wulgarnie wyzywał najbliższych. Swoją żonę "uderzał rękoma po całym ciele, szarpał za włosy, podduszał, niszczył sprzęty domowe, zakłócał spoczynek nocny i groził pozbawieniem życia, trzymając w ręku nóż kuchenny i wymachując nim w kierunku pokrzywdzonej".

Ojciec tyran i agresor

Podobnie ojciec pastwił się nad własnym dzieckiem. Na przestrzeni wspomnianych szesnastu lat syna Adama "uderzał rękoma po całym ciele, zakłócał spoczynek nocny i groził pozbawieniem życia". Tak to opisał w wyroku sąd, który skazał sprawcę znęcania się nad najbliższymi na karę 1 roku i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Poza tym wydał panu W. zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na okres trzech lat. Mieszkanie mężczyzna musiał zostawić żonie i dziecku.

Syn pozwał ojca o alimenty. Dlaczego sąd przyznał ich mniej, niż Adam oczekiwał?

Pani Marta rozwiodła się z mężem. Był to rozwód z orzeczeniem o winie - wyłącznej pana W. Gdy mężczyzna był w więzieniu, Adam osiągnął pełnoletność. Nie zdał matury z matematyki, ale postanowił się nie poddawać. Zapisał się do policealnej szkoły i zaocznie zdobywa zawód terapeuty zajęciowego. Postanowił brać korepetycje z matematyki i do matury podejść jeszcze raz. Chce w przyszłości studiować.

Skromne alimenty na podstawowe potrzeby

Jeszcze gdy ojciec był w więzieniu, Adam pozwał go do sądu o alimenty. Domagał się kwoty 895 zł miesięcznie. Wyliczył, ile potrzebuje na życie (skromne) i realizację planów edukacyjnych. Do listy potrzeb, typowo w podobnych sytuacjach, dołączył też i te związane z partycypacją w kosztach utrzymania mieszkania matki, higieny, realizacji swojego hobby.

Odpowiedź ojca tyrana

Co na to ojciec? W odpowiedzi na pozew stwierdził, że 895 zł to kwota zawyżona. A poza tym - przebywa w zakładzie karnym, a tam nie zarobkuje. Na wolność wyjdzie na początku 2022 roku i planuje podjąć pracę, ale nawet gdy już zacznie zarabiać, to z pewnością nie będzie dostawał takiej wypłaty, by płacić tak wysokie alimenty. Dodajmy, że przed wyrokiem torunianin pracował jako operator maszyn produkcyjnych.

Decyzja sądu

Gdy sprawą alimentów zajął się III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Toruniu, pan W. był już na wolności. Pracował, zarabiał, mieszkał z nową partnerką w jej mieszkaniu. Po zbadaniu sytuacji stron, sędzia Piotr Kawecki zdecydował, że pan W. ma płacić Adamowi 700 zł miesięcznie alimentów. Dlaczego mniej niż syn oczekiwał? Po pierwsze z uwagi na wysokość zarobków pana W. - nie są wysokie, a powinien móc utrzymać samego siebie. Po drugie, z racji obowiązku łożenia na syna drugiego z rodziców, czyli matki. Po trzecie wreszcie sąd zaznaczył, że Adam uczący się zaocznie może sam pracować i zarobkować. Poza tym, w ocenie sądu, nie wszystkie wydatki zgłoszone przez syna winien pokrywać ojciec.

-Wydatki na rozwój hobby powoda – zakup figurek i kart przeznaczanych do gier – biorąc pod uwagę wiek powoda, trudności w nauce, czy brak czasu na podjęcie zatrudnienia, nie należą już raczej do kategorii potrzeb usprawiedliwionych. Hobby to było dość kosztowne: ok. 300 zł miesięcznie. Ograniczając ten wydatek powód jest w stanie wygospodarować znaczącą kwotę na swe usprawiedliwione potrzeby - stwierdził sąd w uzasadnieniu wyroku. Wyrok w sprawie alimentów 18 lipca br. opublikowany został wraz z uzasadnieniem w Portalu Orzeczeń Sądowych. Jest już prawomocny. PS. Imiona matki i syna zostały w tekście zmienione. Czytaj więcej artykułów tego autora >>> TUTAJ <<<<

