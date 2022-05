Toruń. Rodzice 3-letniej Zuzi oskarżeni o spowodowanie śmierci dziecka! Grozi im dożywocie

Tragedii tego dziecka w Toruniu nikt nie zapomniał. 28 maja ub.r trzyletnia Zuzia trafiła do szpitala z potwornymi obrażeniami, w tym obrzękiem mózgu. Lekarze z poświęceniem walczyli o jej życie. Nie udało się. Dziewczynka zmarła w nocy z 11 na 12 czerwca 2021 roku.

Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód, rodzice Zuzi znęcali się nad nią przynajmniej od kwietnia 2021 roku. Bili przedmiotami i rękoma po całym ciele tak, aż doprowadzili do śmierci. 24-letnia Sylwia M. i 33-letni Przemysław O. właśnie oskarżeni zostali o dokonanie zabójstwa własnego dziecka w zamiarze ewentualnym. Dokładniej - o takie znęcanie się nad córką, które doprowadziło do jej zgonu. Grozi im za to dożywocie.