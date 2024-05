Toruń. Rower miejski rozpoczął sezon w rekordowym stylu

Sezon roweru miejskiego Torvelo rozpoczął się w tym roku 1 marca. Od tego czasu odnotowano prawie 21 tysięcy wypożyczeń. W systemie zarejestrowali się nowi użytkownicy.

- Jazda na rowerze miejskim to moc korzyści – dla zdrowia, dla portfela, dla środowiska - twierdzi Agnieszka Kobus - Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. - Skoro coś tak prostego, jak dojazdy do pracy czy szkoły na jednośladzie, czy rowerowa wycieczka do sklepu zamiast jazdy samochodem może przynieść tak wiele dobrego, błędem byłoby z tego nie skorzystać. Potwierdzają to statystyki wypożyczeń roweru miejskiego. Od 1 marca odnotowaliśmy ich 20792. Zwiększyła się także liczba osób zarejestrowanych w systemie. Od początku tego roku mamy 1483 nowych użytkowników. W sumie w systemie jest ich ponad 35 tysięcy.