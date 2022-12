Toruń. Rozjazd na placu NOT w kierunku Jar-u prawie gotowy. Kiedy autobusy i tramwaje wrócą na Aleję Solidarności?

Chociaż pogoda nie rozpieszcza, to jednak prace przy budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów zaawansowanie robót wynosi 64 proc., a dalej - od przejazdu wzdłuż ul. Polnej, Ugorów i ul. Watzenrodego - 80 proc.