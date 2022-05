Toruń. Rozpoczął się IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki

Tytuł tegorocznej edycji Kongresu to „Horyzonty Polityki Azjatyckiej: Ścieżki i Strategie”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku. Kongres objęty jest od wielu lat Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Natomiast partnerem organizacyjnym i merytorycznym kongresu jest Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

- IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki jest powrotem do formuły spotkań z okresu przed wybuchem pandemii koronawirusa. Wydarzenie będzie obejmowało cykl stacjonarnych i zdalnych paneli dyskusyjnych, webinariów i imprez towarzyszących, które odbywają się już od grudnia 2021 roku i trwać będą do końca września 2022 roku. Główne dni IX Kongresu to 18-20 maja, kiedy odbywają się najważniejsze uroczystości i panele stacjonarne. Z kolei wszystkie panele zdalne odbywać się będą od 21 maja - mówi Michał Dahl, sekretarz kongresu ds. programu i paneli.