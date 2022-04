Toruń. Ruszył festiwal "Przygrywka". Są jeszcze wejściówki dla widzów na sobotnią galę!

Po prawie dwóch latach ograniczeń spowodowanych pandemią ponownie będzie okazja do spotkania się twarzą w twarz na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych „Przygrywka” o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku odbywa się on w dniach 20-23 kwietnia. Bezpłatne wejściówki będą do odbioru w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym.

Wszystkie spektakle tegorocznego przeglądu odbywają się w klubie Od Nowa przy ul. Gagarina 37a. Harmonogram festiwalu dostępny jest na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Teatru Muzycznego.