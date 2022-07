Toruń. Ruszył kolejny przetarg na budowę II etapu linii tramwajowej na Jar.

Trwa kolejny przetarg na budowę II etapu inwestycji!

Unieważnione postępowanie niezwłocznie ponownie ogłoszono w piątek 22 lipca. Do 17 sierpnia 2022 roku oferenci mogą składać swoje oferty. Jeszcze w sierpniu planowane jest podpisanie umowy z nowym wykonawcą. Na realizację zadania zaplanowano ok. 10 miesięcy tj. do 30 czerwca 2023. Z uwagi na nieduży zakres inwestycji (1,4 km torowiska), a także brak większych kolizji z sieciami podziemnymi, nie ma konieczności wprowadzania zmian w organizacji ruchu.

Nie trzeba będzie budować trójkąta torowego

- Na budowę dodatkowego zakresu linii tramwajowej (od ul. Strobanda do ul. Heweliusza) oraz na realizację pozostałego zakresu projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II" przyznane zostały dodatkowe środki unijne z Funduszu Spójności w wysokości 25 mln zł. Dzięki temu można było zrezygnować z budowy trójkąta torowego w ul. Strobanda i zastąpić go docelową pętlą tramwajową w ul. Heweliusza. Obecnie trwają procedury związane z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, który sformalizuje przyznanie tego dofinansowania - tłumaczy Agata Koman z MZK w Toruniu.

Jak będzie wyglądać nowa linia tramwajowa?

Nowa lina tramwajowa będzie prowadziła z centrum przez Szosę Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory, Watzenrodego, Strobanda - do pętli przy ul. Heweliusza (os. Niepodległości). Początkowo linia miała sięgać do ul. Strobanda, ale po uzyskaniu przez miasto dodatkowego dofinansowania zdecydowano o jej przedłużeniu do stanu docelowego. Jak zapowiada MZK w Toruniu, po przebudowie torowiska w Toruniu przybędzie ok. 12,9 tys. metrów toru pojedynczego torowiska, w tym 5,2 tys. metrów toru pojedynczego zielonych torowisk. Wzdłuż linii znajdzie się po 12 przystanków tramwajowych w każdą stronę (łącznie 24) oraz przystanek końcowy na pętli. 10 z nich będzie miało formę zielonych przystanków.