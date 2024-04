Toruń. Seksualnie wykorzystywał dziewczynki z rodziny. Prokurator: za niska kara! Stanisław K. skazany został na 4,5 roku więzienia

71-letni obecnie Stanisław K. krzywdził dwie dziewczynki z własnej rodziny. Dramat rozgrywał się na terenie małej wsi, w jednej z gmin powiatu toruńskiego (nazwy do wiadomości red.). Mężczyzna zmuszał dzieci do poddawania się tak zwanym innym czynnościom seksualnym - ustaliła najpierw Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód, a następnie - w toku procesu - sąd.

Kilka lat dramatu dziewczynek. Proces oprawcy ruszył, gdy dorosły

Ta wieś liczy sobie około 300 mieszkańców. Sama gmina natomiast należy do tych uboższych wchodzących w skład powiatu toruńskiego. To tutaj żyli blisko siebie Stanisław K. i krzywdzone przez niego dziewczynki z rodziny.

Jak ustalono, mający obecnie 71 lat Stanisław K. seksualnie wykorzystywał te dzieci (ofiary miały wtedy mniej niż 15 lat) na przestrzeni kilku lat. Były to okresy: od lata 2015 do maja 2016 roku, od 2014 do 2016 roku oraz od maja 2016 do lutego 2018 roku.

Na dziewczynkach sprawca wymuszał tzw. inne czynności seksualne. Było mu tym łatwiej działać, że dzieci były od niego zależne i nie znalazł się w otoczeniu w opisywanych okresach nikt, kto zareagowałby na sygnały dramatu.

Krzywda dziewczynek po czasie, ale jednak wyszła na jaw i stała się przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. To skończyło się aktem oskarżenia przeciwko Stanisławowi K. Stanął przed sądem oskarżony z art. 197 par. 3 pkt. 3 Kodeksu karnego (wymuszanie innych czynności seksualnych na krewnych). To przestępstwo, za które w świetle obecnych przepisów grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.