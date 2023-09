Toruń. Sezon na bulwarach minął pod znakiem remontu - jak sobie z nim poradzili na Wiśle?

Maria pracowała na plaży miejskiej całe wakacje, od czerwca. - Jak było pochmurnie, to ruch był taki sobie, ale jak były upały, to od popołudnia do nocy mieliśmy młyn. Czasami do trzeciej, czwartej nad ranem - przyznaje. - Zwłaszcza podczas Skyway były tłumy. Kilka osób coś wspominało o tym, że szkoda, że bulwar rozkopany z tej drugiej strony, ale ogólnie nie narzekali.