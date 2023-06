Toruń. Śmierć czekała na pasach. Tragedia pani Danuty, ale i kierowcy autobusu Grzegorza D.

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

- Danuta była złotym człowiekiem. Pomocnym, życzliwym wszystkim, spokojnym i wspierającym innych. "Nie martw się. Damy radę" - te słowa, którymi często pocieszała nas w chwilach kryzysu, do dziś brzmią mi w uszach. W naszym stowarzyszeniu była skarbniczką: rzetelną i uczciwą. Niezwykle trudno pogodzić nam się z tą tragedią - mówi "Nowościom" Aniela Kowalska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Toruniu (obecnie w trakcie wygaszania działalności).

"Robiła zakupy, by upiec ciasto. Miała przyjechać rodzina"

Do tego dramatu doszło w środę, 7 czerwca, około godziny 16, na przejściu dla pieszych przy ul. Dziewulskiego. Mieszkająca niedaleko pani Danuta najprawdopodobniej wracała tędy do domu z zakupami. - Zbliżał się długi weekend, spodziewała się odwiedzin rodziny. Z tego, co się dowiedzieliśmy, chciała upiec ciasto i stąd te zakupy - mówi Aniela Kowalska.