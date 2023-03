Toruń. "System rejestracji w szpitalu na Bielanach w Toruniu to fikcja". Lepiej przyjechać niż zadzwonić Sara Watrak

Docierają do nas skargi Czytelników na to, że rejestracja w poradni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Bielanach w Toruniu nie działa dobrze. Pacjenci w teorii mają możliwość zarejestrowania się na wizytę osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową. W praktyce - najlepiej przyjechać do poradni i odstać swoje w kolejce. - Dla kogo jest ta rejestracja? Kto zwróci zmarnowany czas i koszty związane z koniecznością dojazdu? - pytają pacjenci.