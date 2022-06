Toruń. Szalony rajd z nożem po Toruniu. "Nikt do teraz nie wie, co w niego wstąpiło". Pomoże szpital czy analiza włosów?

Do groźnego rajdu 21-latka z nożem po Toruniu doszło 17 stycznia br. Ranił kilka przypadkowych osób, niektóre poważnie. Zachowywał się jak szaleniec - to zgodne opinie świadków i kryminalnych. Zanim wyszedł z mieszkania, jego matka wzywała do pobudzonego syna pogotowie, ale przyjazdu odmówiono. Został aresztowany, usłyszał szereg zarzutów z najpoważniejszym — usiłowaniem zabójstwa — włącznie. Wciąż jednak pozostaje wielką zagadką dla śledczych, a nawet własnego obrońcy.