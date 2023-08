Toruń. Szukasz pracownika lub złotej rączki? Daj szansę osobie bezdomnej! "Serce Torunia" czeka na kontakt - zadzwoń

Pierwsze zlecenia dla osób bezdomnych już były: pomoc w przeprowadzce, koncercie

Podjęcie pracy i zarobkowanie to etap wychodzenia z bezdomności. Warto dać szansę!

"Serce Torunia" działa już pełną parą kolejny miesiąc w swojej nowej siedzibie. To "Sercownia" przy ul. Legionów 228, gdzie na bezdomnych czeka m.in. łaźnia, pralnia, punkt medyczny, pomoc rzeczowa, doradcza, psychologiczna. Od wielu miesięcy jednak społecznicy pomagają nie tylko osobom żyjącym na ulicy, ale i wspierają te mieszkające w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.

-W bazie osób chętnych do pracy mamy zatem osoby w kryzysie bezdomności także ze schroniska. Wciąż aktualizujemy tę bazę; spisujemy katalog kwalifikacji itd. Idea jest taka, by dawać ludziom wędkę, a nie tylko rybę - mówi Michał Piszczek.

W bazie są osoby z różnych branż, często z dużym doświadczeniem zawodowym. Jeśli ktoś zatem ma pracę do wykonania, czy nawet potrzebuje pracownika na dłużej - niech spróbuje dać im szansę. Zysk będzie obopólny, bo przecież rąk do pracy, także tych najprostszych, bardzo brakuje. Wystarczy zadzwonić do "Serca Torunia" pod numer 504 303 268.

Ta akcja społeczników jest częścią większego przedsięwzięcia. Jak już pisaliśmy, w mieście tworzony jest "Toruński model wychodzenia z bezdomności". Chodzi o wypracowanie standardów pracy z takimi osobami i skutecznych działań. Działań wspólnych: instytucji samorządowych, służb i społeczników właśnie.