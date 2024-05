Toruń. Tak walczy o klienta gastronomia na starówce. Oto majowe nowinki!

Gdy jedni ciągle coś nowego wprowadzają do menu i stają na głowie, by wciąż zaskakiwać gości, ten lokal akurat... nie zmienia nic. O kim mowa? O pizzerni "Piccolo" przy ul. Prostej, która od 1990 roku serwuje to samo: pizzę na puszystym cieście i czerwony barszczyk. I ma wielki sukces!

34. urodziny "Piccolo" - smacznie i z teatralnym rozmachem

"Słodkie grzeszki" przy ulicy Podmurnej. A to niespodzianka!

Niedawno siec ogłosiła, że lokal w Toruniu zamyka - działał do końca marca. Potem nastąpiła chwila ciszy, ale szybko po mieście rozeszła się wieść, że to gofrów jeszcze nie koniec. I - faktycznie! Niedawno znów do lokalu w tym samym miejscu można wejść i kupić słodkości o kontrowersyjnych kształtach. Teraz przedsiębiorczyni działa pod nazwą "Słodkie grzeszki". Do menu kawiarenki wprowadziła dodatkowe słodkości - np. klasyczne gofry belgijskie z pistacjami czy rogaliki.