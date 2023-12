TORUŃ. Taras na Bulwarze Filadelfijskim wyremontowany, ale nieczynny

Przebudowę Bulwaru Filadelfijskiego wykorzystano na renowację tarasu widokowego. Chodziło nie tylko o jego odnowienie, ale dostosowanie architektoniczne do reszty otoczenia.

Remont tarasu miał się skończyć 30 listopada. Pojawił się jednak poślizg spowodowany wydłużającym się czasem dostawy elementów małej architektury oraz warunkami pogodowymi. Miasto podpisało aneks do umowy z wykonawcą - inowrocławską firmą !Fuszerka Tomasz Wallicht i dało mu 15 dni więcej na wykonanie prac. Tym razem zadanie zostało wykonane terminowo.

Nie oznacza to jednak, że torunianie, jak i turyści mogą już korzystać z tarasu. W poniedziałek można było zobaczyć przed nim przed nim świeżą wylewkę betonową i ogólny bałagan.

"Sam taras jest już gotowy - mówi Aleksandra Iżycka, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. - Wciąż jednak trwa przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. Ma ona skończyć się w kwietniu, dlatego nie ma dojścia do tarasu. Postaramy się zrobić wszystko, by jak najszybciej go zrobić i nie czekać do zakończenia całej inwestycji. Jest szansa, że przy obecnej pogodzie, która sprzyja prowadzeniu prac, dojście do tarasu będzie gotowe nawet do końca roku."