Toruń. To już ostatni miesiąc utrudnień na ulicy Poznańskiej?

Wiele wskazuje na to, że lewoskręt z ulicy Poznańskiej w Prüfferów zostanie oddany do użytku na koniec marca.

W Miejskim Zarządzie Dróg zapewniają, że prace "idą pełną parą".

- Obecnie ustawiane są krawężniki kamienne przy zatoce autobusowej po stronie południowej, odtwarzana jest nawierzchnia po robotach branżowych na całym zakresie prac i trwają regulacje studni teletechnicznych w chodnikach - wylicza Agnieszka Kobus - Pęńsko, rzecznik prasowy MZD. - W najbliższych dniach kontynuowane będą prace brukarskie oraz zostanie wykonana warstwa podbudowy z kruszywa. Na początku marca wykonana zostanie podbudowa z betonu asfaltowego w nowym przebiegu jezdni, a następnie warstwa wiążąca na całym zakresie. Po ich wykonaniu realizowane będą roboty wykończeniowe, porządkowe i brukarskie, regulacja urządzeń żeliwnych. W drugiej połowie marca planowane jest wykonanie ostatniej warstwy asfaltowej - ścieralnej. Potem zostanie już tylko wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu.

Miało być szybciej

Przypomnijmy, że inwestycja rozpoczęła się w połowie września minionego roku i miała zakończyć 30 listopada. Potem była mowa o końcu 2023 roku, teraz o 30 marca 2024. Ostatecznie, zamiast dwóch i pół miesiąca prac, będziemy mieli aż sześć i pół.

Inwestycja napotkała na nieprzewidziane kłopoty. Zaczęło się od znalezienia przez wykonawcę - firmę ONDE S.A. -niezidentyfikowanej sieci teletechnicznej. I to w momencie, w którym przystąpiono do najbardziej skomplikowanej fazy prawie siedmiometrowych wykopów pod kanalizację deszczową. Trzeba było przerwać prace na kilka tygodni, aby gestorzy sieci poradzili sobie z problemem. Na plac budowy wykonawca wrócił dopiero 18 grudnia. Do tego doszły inne niesprzyjające czynniki, jak choćby jak wysoki poziom wód gruntowych, który utrudnia prace i wymusza zmianę technologii, oraz dodatkowe działania, obejmujące przebudowę i przełączenia niezinwentaryzowanej sieci teletechnicznej w terminach narzuconych przez operatorów. Sytuację opóźnienia wykorzystały Toruńskie Wodociągi - wykonano przecisk kanalizacji sanitarnej, którego nie obejmował wcześniejszy zakres kontraktu. Prace te były konieczne do wykonania w celu podłączenia okolicznych domów do miejskiej kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na uniknięcie w przyszłości powtórnego zamykania ulicy.

To już koniec pecha?

Prawdopodobieństwo, że inwestycja napotka kolejne kłopoty jest bliska zeru. Nie będą już prowadzone głębokie wykopy, a do tego trudno spodziewać się w marcu jakichś anomalii pogodowych. To dobra informacja zwłaszcza dla mieszkańców Podgórza, bo trzeba przyznać, że inwestycja jest dla nich dość uciążliwa. Ulica Poznańska na odcinku od numeru 49 (na wysokości klasztoru Franciszkanów) do skrzyżowania z ul. Hallera jest zamknięta dla ruchu od 16 września. Obowiązuje dość "szeroki" objazd ulicami Hallera, 63. Pułku Piechoty, Andersa i Drzymały.

Tu wymienią nawierzchnię

Dodajmy, że lewoskręt do ulicy Prüfferów nie jest to jedyną inwestycją drogową na ulicy Poznańskiej w tym roku. Na spotkaniu z mieszkańcami Podgórza prezydent Michał Zaleski zapowiedział też, że w tym roku nowej nawierzchni doczeka się odcinek od ulicy Gniewkowskiej do osiedla TTBS na Glinkach. Ma on 1,2 kilometra. Planowany koszt to 680 tysięcy złotych, a termin zakończenia to listopad tego roku.

