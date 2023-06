Toruń. Tofifest wystartował! Pierwszego Złotego Anioła Tofifest otrzymał Ralph Kamiński! Spotkanie z twórcami filmu Piotr Paszelke

Dzisiaj rozpoczął się Tofifest. W tegorocznej edycji Złotego Anioła otrzymał Ralph Kamiński. To on skomponował muzykę do filmu Nataszy Parzymies "Moje stare". Właśnie za to został nagrodzony. Podczas dzisiejszego wydarzenia odbyła się projekcja filmu, a po niej widzowie mogli uczestniczyć w spotkaniu z Ralphem Kaminskim, reżyserką Nataszą Parzymies oraz aktorkami Dorotą Pomykałą i Dorotą Stalińską.