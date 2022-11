Toruń. Tramwaj na Jar ruszy nieco później, a na Warneńczyka wszystko idzie zgodnie z planem

Tramwajem na Jar od września 2023!

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na początku listopada, prezydent Michał Zaleski zdradził, że regularne kursy na osiedle Jar (od przyszłego roku najprawdopodobniej nazywanego Osiedlem Niepodległości) rozpoczną się 1 września 2023 roku. Tymczasem, według pierwotnych zapowiedzi, zakończenie pierwszej części inwestycji planowano na 31 maja i taką informację w dalszym ciągu można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Torunia. Z kolei drugi etap zadania, czyli budowa pętli do ulicy Heweliusza, powinien zostać zrealizowany do 30 czerwca 2023 roku. Słowa prezydenta wskazują jednak na to, że tramwajem na Jar nie pojedziemy wiosną, lecz dopiero późnym latem.