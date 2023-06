- To będzie wkład uniwersytetu oraz jego partnerów z Pomorza i Kujaw – mówił dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki UMK.

- Przed nami mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo na razie zaledwie 10-20 proc. naszych dawnych zasobów ma postać cyfrową. Czujemy się liderami działań cyfryzacyjnych i mam nadzieję, że tę pozycje będziemy utrzymywać. To oznacza nie tylko dostępność, ale i zachowanie naszego dziedzictwa, bo widzimy co się dzieje za wschodnią granicą.