Toruń. Uwaga, zmiany na mapie Jadłodzielni! Oto aktualne adresy punktów z lodówkami

Jadłodzielnie drewniane szafy z lodówkami, w jednolitej oprawie i z instrukcjami. Kolejny już rok w Toruniu służą ratowaniu żywności. Każdy może tutaj jedzenie przynieść i każdy może się nim poczęstować, niezależnie od statusu materialnego. Grunt, by nic się nie marnowało - taka jest idea.

Gdzie w Toruniu stoją Jadłodzielnie? Oto aktualne adresy

Nie ma już Jadłodzielni na Bydgoskim Przedmieściu. Ta szafa z lodówką przeniesiona została na ul. Legionów 238. Stanęła przy nowej siedzibie "Serca Torunia" - organizacji pomagającej osobom bezdomnym. Już działa i zapełnia się regularnie jedzeniem. Na tej szafie zainstalowana została też różowa skrzyneczka. Tutaj znaleźć można darmowe podpaski i tampony. Takie skrzyneczki w kraju działają na podobnej do jadłodzielnie zasadzie: weź, jeśli potrzebujesz i przynieś, jeśli masz w nadmiarze.

Zasady korzystania z jadłodzielni. Co można przynieść? Co można zabrać?

Dziel się i częstuj! To hasło przyświeca Jadłodzielniom. Korzystać z nich może każdy, niezależnie od statusu materialnego. Każdy może się jedzeniem z lodówki poczęstować, każdy może tutaj przynieść to, czego ma za dużo. Idea jest niemarnowanie jedzenia, choć nie jest tajemnicą, że szafy służą często osobom potrzebującym.

Co można oddać do szafy z lodówką? Praktycznie wszystko oprócz alkoholu, surowego mięsa i jajek. Można przynieść domowe dania czy przetwory, ale opakowane i opisane: z nazwa produktu i datą wytworzenia (ewentualnie: zdatności do spożycia).

W Toruniu siec Jadłodzielni stworzyli społecznicy, z Sylwią Kowalską i Michałem Piszczkiem na czele. W ruch foodsharingowy włączyło się jednak wiele osób - aktywistów, wolontariuszy, opiekunów szaf. To dzięki nim Toruń jest jednym z liderów w tej dziedzinie w kraju.

