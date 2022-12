Toruń. W piątek rusza sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

Urzędnicy z toruńskiego ratusza szacują, że z węgla po preferencyjnej cenie może skorzystać nawet 6 tysięcy mieszkańców. – Do dziś 880 osób złożyło w Toruniu wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla po preferencyjnej stawce – mówiła nam 30 listopada Aleksandra Iżycka, rzecznik prasowa prezydenta Torunia. – Szacujemy, że może wpłynąć do około sześciu tysięcy wniosków – tyle osób złożyło wcześniej wnioski o dodatek węglowy, czyli tyle ludzi pali węglem w Toruniu.