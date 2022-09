Toruń. Wandale znów niszczą zabytki! A usuwanie graffiti coraz droższe...

Zobacz wideo: Tak budują linię tramwajową na Jar

To warto dodać do wody, żeby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki na odchudzanie

-Czasem ręce opadają, a czyszczenie zabytków wydaje się syzyfową pracą. W zeszłym roku usuwaliśmy ogromne graffiti z terenu Placu Podominikańskiego, od strony wejścia na ten teren z ul. Wałów Generała Sikorskiego. W tym roku czeka nas to samo, bo wandale powtórzyli "dzieło". A to tylko jeden z przykładów - mówi Agata Cyrek z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

Rok temu wystarczyło pieniędzy na czyszczenie na 125 mkw. Na co będzie nas stać teraz?

Teraz trzeba starówkę oczyścić, co oznacza wynajęcie specjalistycznej firmy, która graffiti usunie. W ubiegłym roku miasto w zapytaniu ofertowymi wskazało kilkadziesiąt graffiti, dołączając 39 zdjęć i mapkę. Chodziło wtedy o wyczyszczenie 125 mkw., a rok wcześniej było to 95 mkw. Biuro MKZ zapewniało, że i tak wskazało tylko najbardziej szpecące graffiti, w najbardziej newralgicznych miejscach. -Gdybyśmy chcieli kompleksowo podejść do sprawy, to tych lokalizacji byłoby 3 razy więcej. Problem jest naprawdę poważny - mówiła nam wówczas Agata Cyrek.