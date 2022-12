Toruń. Węgiel po preferencyjnej cenie - jak przebiega jego sprzedaż?

Duże zainteresowanie węglem

Jakie pytania o węgiel w Toruniu?

Torec sprzedaje ekogroszek oraz orzech w cenie 1950 zł za tonę. Żeby kupić opał, wcześniej trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Torunia i odebrać zaświadczenie, upoważniające do kupna 1,5 tony węgla po preferencyjnej cenie. Wnioski można składać do 31 grudnia. By rozpatrzono go pozytywnie, konieczny jest wpis pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub wcześniej otrzymany dodatek węglowy. Urzędnicy na rozpatrzenie wniosku mają 14 dni.