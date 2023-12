Toruń. "Wieczny student" kontra ojciec. Sąd rodzinny: alimentów więcej nie będzie! Dorosły syn nie przykładał się do nauki

Koniec z płaceniem alimentów - zdecydował sąd rodzinny w Toruniu. Pan Adam nie musi już łożyć na pełnoletniego syna, studiującego prywatnie od 2018 roku, a jednocześnie pracującego i... alimentującego już własne dziecko.

Są granice alimentowania pełnoletniego dziecka, choć wcale nie określa tego sztywno wiek syna czy córki, ani nawet sam moment zakończenia studiów. Ważne jest to, czy młody człowiek - pełnoletni - faktycznie przykłada się do nauki, a także czyni starania (również zarobkowe) ku usamodzielnieniu się.

Uchylenie alimenty - wyrok w Toruniu

W przypadku Patryka sąd rodzinny w Toruniu zdecydował, by uchylić jego ojcu - panu Adamowi - obowiązek alimentacyjny. - Pozwany (syn) jest osobą pełnoletnią, a swoim podejściem do nauki pokazuje, że tak facto nie spieszy mu się z uzyskaniem samodzielności życiowej. Obecnie nie posiada żadnego wykształcenia, nie uzyskał żadnych kwalifikacji zawodowych.

Studiuje od 2018 roku, powtarza kolejny rok studiów, a terminy zaliczeń ostatnich semestrów miał przedłużane. W ocenie sądu pozwany nie przykłada się należycie do osiągnięcia przez siebie samodzielności życiowej i zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych umożliwiających mu samodzielne utrzymanie się. Jednocześnie pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, w salonie optycznym swojej matki - zaznaczyła uzasadniając wyrok sędzia Ewa Zawacka.

Sytuacja syna: wciąż studiuje prywatnie, pracuje, alimentuje już własne dziecko

Sprawą zajmował się III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Toruniu. To tutaj pan Adam wniósł pozew o uchylenie mu obowiązku alimentacyjnego wobec dorosłego syna. Ewentualnie: o obniżenie alimentów z 500 zł miesięcznie do symbolicznych 100 zł. Argumentował, że syn jest dorosły, pracuje, zarabia i tak naprawdę ojciec nie jest pewnym, czy w ogóle studiuje. On sam natomiast popadł w finansowe tarapaty w pandemii i teraz musi zarobkować w Niemczech przy sprzątaniu.

Jak w każdym takim przypadku, sąd dokładnie zbadał sytuację obu stron. Jeśli chodzi o Patryka, to ustalił, że młody mężczyzna studiuje na prywatnej uczelni od 2018 roku. Czesne wynosi 550 zł na semestr. Natomiast przedłużenie sesji 450 zł, a przedłużenie terminu zrobienia licencjatu - jeszcze więcej.

To istotne w sprawie kwoty, bo Patryk powtarza kolejny rok studiów i "nie wyrabia się" w terminach. Młody mężczyzna chce być samodzielny. Wynajmuje i opłaca mieszkanie (ok. 2.200 zł miesięcznie). Zatrudniony jest etatowo w salonie optycznym mamy. Zresztą, pracuje od kilku dobrych lat - a to w handlu, a to w gastronomii.

Poza tym, jak się okazało, Patryk sam jest już ojcem. Jak odnotował sąd, ciąży na nim identyczny obowiązek alimentacyjny: płaci 500 zł co miesiąc na swojego małego synka.

Pan Adam nie był dobrym mężem i ojcem. Ale płacenie alimentów to nie kara!

Co natomiast ustalił sąd odnośnie pana Adama? Niestety, to z jego winy rozpadło się małżeństwo. Rozwód ze wskazaniem na jego wyłączną odpowiedzialność orzeczono w 2017 roku. Rok później natomiast mężczyzna usłyszał wyrok karny za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad byłą już żoną (w latach 2015-2017). Skazany został na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata próby.



Od czasu rozwodu pan Adam płacił zasądzone mu 500 zł alimentów miesięcznie na syna. Jak piszemy jednak na wstępie, stwierdził, że już dość. W pozwie wskazał nie tylko na postawę syna, ale i własne kłopoty: utratę zleceń i zarobków w pandemii oraz konieczność zarobkowania obecnie w Niemczech przy sprzątaniu.

Wyrok: alimenty uchylone. "Synowi nie spieszy się z usamodzielnieniem"

Sąd uchylił ojcu obowiązek alimentacyjny. Wskazał, że swoim podejściem do nauki Patryk pokazuje, iż nie spieszy mu się do uzyskania życiowej samodzielności. Jednocześnie jednak chciałby żyć jak dorosły człowiek: w osobnym mieszkaniu (a nie np. z matką), na własnych zasadach. Nie umknęło też sądowi i to, że nauka w prywatnej uczelni wyższej oznacza nie tylko comiesięczne wydatki na czesne, ale też -w przypadku przeciągania studiów - dodatkowe opłaty.

- W ocenie sądu starania pozwanego do samodzielnego utrzymania się są niewystarczające, pozwany nie przykłada się do ukończenia nauki i zdobycia kwalifikacji zawodowych, ukończenie przez niego studiów jest niepewne - podsumowała sędzia Ewa Zawacka.

Wyrok w tej sprawie wraz z uzasadnieniem 14 grudnia opublikowany został w Portalu Orzeczeń Sądowych i oznaczony jako nieprawomocny. PS Imiona ojca i syna zostały w tekście zmienione. WAŻNE. Z uzasadnienia wyroku: wynajmując za 2.200 zł "M" nie ocenił realnie możliwości finansowych "Sąd miał na uwadze, że większość wynagrodzenia pozwanego (syna) pochłania wynajmowane przez niego mieszkanie – ok. 2200 zł miesięcznie. To jednak to pozwany samodzielnie zdecydował się na wynajem danego mieszkania, nie chciał mieszkać dalej z matką. Chciał się usamodzielnić, ale nie konsultował tej decyzji z powodem(ojcem). Obowiązkiem pozwanego było realnie ocenić swoje możliwości finansowe w zakresie wynajmu danego mieszkania. Nie powinien opierać swojej decyzji na fakcie otrzymywanych alimentów, szczególnie w sytuacji, kiedy zdaniem sądu nie przykłada się należycie do osiągnięcia przez siebie wykształcenia" - podał sąd w uzasadnieniu wyroku.

